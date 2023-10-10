Какой праздник отмечают 11 октября 2023 года, cобытия России и международные: история и традиции Ирина ЛысенкоВ разные уголки планеты, в среду, 11 октября 2023 года, отмечаются несколько уникальных и значимых праздников.
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