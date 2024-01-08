Буцкая рассказала, зачем нужен ГОСТ на школьную форму

В 2024 году в России планируют ввести ГОСТ на школьную форму. Что это изменить для учеников и родителей, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.