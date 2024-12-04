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Уходящая администрация Байдена пообещала Киеву активизировать подготовку украинских солдат

Уходящая администрация Байдена пообещала Киеву активизировать подготовку украинских солдат

Уходящая администрация США пообещала Украине активизировать подготовку украинских военных и расширить возможности Киева в защите от ракетных ударов России.

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