«За людьми охотятся дроны». ВСУ уничтожили родной дом олимпийского чемпиона

Отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения дома украинцами Украинские войска атаковали родное село трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова — Подывотье в Брянской области.
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