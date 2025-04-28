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Воздушная тревога охватывает Полтавскую и Черкасскую области Украины

Воздушная тревога охватывает Полтавскую и Черкасскую области Украины

В Украине вновь объявлена воздушная тревога: сирены прозвучали в Полтавской и Черкасской областях. Эти регионы присоединились к уже находящимся в красной зоне Сумской и Харьковской областям, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

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