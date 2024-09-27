Более 65 тыс. детских товаров отправили в Курскую область при поддержке Москвы

Неравнодушные горожане и бизнесмены оказывают помощь пострадавшим Свыше 65 тысяч товаров жителям приграничных территорий Курской области в рамках гуманитарной помощи отправила крупнейшая сеть детских магазинов при поддержке Правительства Москвы.
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