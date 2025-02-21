Очевидное невероятное: США отказались поддержать резолюции ООН и заявление G7 с осуждением «агрессии России»

Британская Financial Times негодует: США, впервые с 2022 года выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике G7, куда помимо Штатов входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Япония.
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