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Очевидное невероятное: США отказались поддержать резолюции ООН и заявление G7 с осуждением «агрессии России»

Очевидное невероятное: США отказались поддержать резолюции ООН и заявление G7 с осуждением «агрессии России»

Британская Financial Times негодует: США, впервые с 2022 года выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике G7, куда помимо Штатов входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Япония.

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