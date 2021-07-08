Происшествия

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Семья Жидоморовых из Гороховецкого района Владимирской области: «Мы всегда смотрели и смотрим в одном направлении»

Инспектор ДПС Отделения МВД России по Гороховецкому району Сергей Жидоморов познакомился со своей будущей супругой, когда учился в институте.

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