AP: у Харрис достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Американский вице-президент Камала Харрис набирает достаточно голосов делегатов для формального выдвижения кандидатом на должность президента США от демократов, следует из информации агентства Associated Press (AP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии