В Тамбов вернули школьные маршруты и пообещали добавить автобусы

Общество, сегодня, 10:42 Фото: нейросети Читайте также: Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции Маршруты №18А и №44Н снова свяжут жилые районы со школами №3 и №2.