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Новости Тамбова

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В Тамбов вернули школьные маршруты и пообещали добавить автобусы

В Тамбов вернули школьные маршруты и пообещали добавить автобусы

Общество, сегодня, 10:42 Фото: нейросети Читайте также: Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции Маршруты №18А и №44Н снова свяжут жилые районы со школами №3 и №2.

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