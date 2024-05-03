"Известия": наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%

Совокупная наценка на социально значимые товары , составив 6,4% в 2023 году, пишет газета "Известия" в пятницу, 3 мая, со ссылкой на подготовленный ФАС ежегодный доклад о развитии конкуренции, где проанализирована устойчивость рынка социально значимых продуктов.