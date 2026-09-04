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Курские новости

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В Курской области 174 студентки оформили пособие по беременности

В Курской области 174 студентки оформили пособие по беременности

Размер пособия по беременности и родам для студенток очного отделения в Курской области зависит от продолжительности отпуска и прожиточного минимума, в 2026 году за стандартный отпуск в 140 дней выплатят 83 813,33 рубля.

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