Берни Экклстоун опроверг сообщения о своем аресте: «Вся эта ситуация – одна сплошная головная боль»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг информацию о своем аресте. Ранее в прессе появились сообщения о том, что Экклстоун был арестован в Португалии за незаконное владение оружием – после приземления его частного самолета на аэродроме Тирес.