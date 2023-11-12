В Венгрии хотят провести национальные консультации по поводу членства Украины в ЕС

Власти Венгрии хотят провести тринадцатые консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в Евросоюзе.
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