Русская весна
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Русская весна

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Слепому жителю Канады имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения

Слепому жителю Канады имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения

Жителю Канады провели операцию по восстановлению зрения путем пересадки его зуба в глазницу. Подобную необычную операцию на протяжении десятилетий проводят в других странах мира, для Канады она стала одной из первых в истории страны.

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