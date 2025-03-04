Слепому жителю Канады имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения

Жителю Канады провели операцию по восстановлению зрения путем пересадки его зуба в глазницу. Подобную необычную операцию на протяжении десятилетий проводят в других странах мира, для Канады она стала одной из первых в истории страны.
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