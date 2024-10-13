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«В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»

«Рэшфорд – особенный парень. У него чистое сердце, и он до мозга костей предан «Манчестер Юнайтед». Для меня он был Маркусом, а не Рэши.

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