Гематолог Кузнецов объяснил, как меняется кровь с возрастом

Кровь человека постоянно обновляется, поскольку эритроциты живут около 120 дней, тромбоциты — примерно неделю, а лейкоциты — от нескольких часов до нескольких дней.
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