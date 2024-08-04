В Самарской области смертность в 2 раза превысила рождаемость в 2024 году

Самарастат опубликовал статистику рождаемости и смертности в 63-м регионе с января по май 2024 года.Статистика показывает, что в регионе наблюдается значительное снижение рождаемости и одновременный рост смертности.
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