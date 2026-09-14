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Экс-генпрокурор Украины Кравченко покинул страну на фоне коррупционного скандала

На Украине произошёл новый этап коррупционного скандала, связанного с Генеральной прокуратурой. Руслан Кравченко, бывший генеральный прокурор, после проведения обысков в ведомстве подал в отставку, а затем официально выдвинул подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу, обвинив его в подделке документов.

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