Эрида и Макемаке: карликовые планеты, превзошедшие ожидания своими поверхностными физическими процессами

Плутон во многих отношениях значительно отличается от классических планет. Он меньше Луны, имеет эллиптическую орбиту, по которой иногда приближается к Солнцу ближе, чем Нептун, и является частью скопления ледяных тел на окраине Солнечной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии