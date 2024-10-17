Резкий скачок атмосферного давления ожидается сегодня, предупреждают синоптики. 🤕🤕🤕 Показатель подскочит до 759-761 мм — это примерно на 15 мм выше нормы, объяснили Гидрометцентре.
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Резкий скачок атмосферного давления ожидается сегодня, предупреждают синоптики. 🤕🤕🤕 Показатель подскочит до 759-761 мм — это примерно на 15 мм выше нормы, объяснили Гидрометцентре.