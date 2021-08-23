Испания предоставит Штатам военные базы для приема афганских беженцев

Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство СШАПрезидент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщили сегодня в правительстве Испании.