Как- то забирая птиц с ветпункта зоопарка, Алексей получил от сотрудника предложение взять и сойку, жившую у людей в клетке и недавно принесенную в зоопарк.
«ТАЛАНТЛИВАЯ» СОЙКА
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Как- то забирая птиц с ветпункта зоопарка, Алексей получил от сотрудника предложение взять и сойку, жившую у людей в клетке и недавно принесенную в зоопарк.
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