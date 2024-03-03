Иран намерен увеличить добычу газа на треть

Иран планирует в ближайшие пять лет нарастить добычу газа до 1,3 млрд куб. м в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи на VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Алжире.