Это - детоубийство: Русские положили конец лжи об абортах

Лжи о том, что большинство русских людей выступают за свободу узаконенных детоубийств, абортов, положен конец, отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
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