В Минздраве РФ поддержали инициативу ограничить продажу алкоголя в регионах

Инициативы российских регионов по ограничению продажи спиртного концептуально может поддержать Минздрав России, заявил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков 30 октября журналистам.
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