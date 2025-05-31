«Незаконное вмешательство в работу транспорта»: в РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области

В РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области. «Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта, – опубликовал официальное заявление telegram-канал «Телеграмма РЖД».