Ученица из Химок приняла участие в разработке геоинформационной системы

Ученица Химкинского лицея Дарья Никитина присоединилась к проектной группе, которая работает над созданием комплексной геоинформационной системы (ГИС) и трехмерной модели рельефа кластера «Красная Поляна».
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