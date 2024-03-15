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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайцева о нейтральном статусе: «Унижаться так нельзя. Если бы я была действующей спортсменкой, то не поехала бы на таких условиях»

«Мое мнение заключается в том, что унижаться так нельзя – для меня выступление под нейтральном флагом именно унижение.

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