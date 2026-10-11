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Кухня и дом

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Плитка, ламинат или винил: какой пол переживет коридор без сожалений

Плитка, ламинат или винил: какой пол переживет коридор без сожалений

Когда заходит речь о ремонте прихожей, большинство людей первым делом вспоминают про цвет стен или удобную тумбу для обуви.

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