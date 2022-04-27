Замглавы МИД РФ порассуждал о последствиях экономической несправедливости

Сбои в международном экономическом развитии вызваны несправедливостью существующего порядка, эти финансовые рецепты, созданные "лидерами развитого мира", перестали срабатывать, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
Сбои в международном экономическом развитии вызваны несправедливостью существующего порядка, эти финансовые рецепты, созданные "лидерами развитого мира", перестали срабатывать, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
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