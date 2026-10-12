В Крыму растёт число заболеваний клещевым боррелиозом

С начала этого года в Крыму и Севастополе зафиксировано 64 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом, тогда как за весь 2025 год было выявлено 56 таких случаев.
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