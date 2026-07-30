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Станислав Минин: «Я не работаю над своим брендом, это соответствует моему темпераменту. Нет фактуры, чтобы быть звездой. Мне комфортно в том статусе, который есть»

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин рассказал, почему не хочет становиться более медийным человеком.

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