"Pulp Fiction" and Marvel Cinematic Universe icon Samuel L. Jackson's new crime drama series, "Frisco King," is set to premiere on Paramount+ Dec.
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