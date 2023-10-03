Шанхай (ATP). 1-й круг. Сафиуллин встретится с Марреем, Вавринка – с Лайовичем, Фоньини – с Коккинакисом

Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 4 – 15 октября 2023 ATP 1000 Призовой фонд – 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) Янник Синнер (Италия) Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 4 октября, 14.
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