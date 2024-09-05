Миколог из района Сокол рассказал, как вырастить дома шампиньоны

По грибы идём… в подвал! Грибной сезон в разгаре, но для тех, кто не приемлет тихую охоту, но любит полакомиться свежими грибами, причём круглогодично, есть выход! О домашнем выращивании шампиньонов и даже белых грибов «Северу столицы» рассказал кандидат биологических наук миколог научного центра «Эксперт» Роман Михеев из района Сокол.
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