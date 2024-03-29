Под предлогом заботы о здоровье муж запретил мне пить кофе, чтобы сэкономленные деньги потратить на ремонт машины

Для меня нет ничего более радостного утром, чем проснуться под аромат свежесваренного напитка. Пью я только натуральный кофе - никаких растворимых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Как я ушла со съемочной площадки “Жить Здорово” с Еленой Малышевой, отказавшись принимать участие в передаче
- — Может, вам и за чайный пакетик заплатить? Жируете, а для родни такой мелочи жалко, — возмутилась золовка, заявившись в квартиру к невестке
- Три вещи, о которых часто врут замужние женщины и ни капли об этом не сожалеют
Свежие комментарии