ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Под предлогом заботы о здоровье муж запретил мне пить кофе, чтобы сэкономленные деньги потратить на ремонт машины

Под предлогом заботы о здоровье муж запретил мне пить кофе, чтобы сэкономленные деньги потратить на ремонт машины

Для меня нет ничего более радостного утром, чем проснуться под аромат свежесваренного напитка. Пью я только натуральный кофе - никаких растворимых.

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