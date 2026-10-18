Трамп заявил, что Зеленский и его окружение вредят Украине Отношения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского вновь обострились на фоне разногласий по поводу ударов Украины по российским НПЗ, возможного смягчения санкций против России и перспектив мирного урегулирования.