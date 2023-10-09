Наши "Первые Ласточки", а точнее первые каши и супа, сделанные заботливыми ручками наших тружениц в доброделе.

Вся Россия изготавливает для бойцов вот такие вкусные, домашние обеды наши девочки в Семенове уже давно подключились к производству, позаимствовав рецепты в соседних городах, а некоторые рецепты придумали сами, как это свойственно настоящим хозяюшкам.