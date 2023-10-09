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Здоровье в наших руках

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  • Виктор Александрович Дробышев
    Фамилия в РУССКОМ языке пишется с заглавной буквы!Давайте знакомить...
  • Лана Svetlana
    куркума без черного перца не усваивается в орагнизме.. поэтому бесполезно такое молоко, если туда не добавлен перецЗолотое молоко дл...
  • Ингерман Ланская
    ванятка ещё и концетратором был...Продукты. Продукт...

Наши "Первые Ласточки", а точнее первые каши и супа, сделанные заботливыми ручками наших тружениц в доброделе.

Наши "Первые Ласточки", а точнее первые каши и супа, сделанные заботливыми ручками наших тружениц в доброделе.

Вся Россия изготавливает для бойцов вот такие вкусные, домашние обеды наши девочки в Семенове уже давно подключились к производству, позаимствовав рецепты в соседних городах, а некоторые рецепты придумали сами, как это свойственно настоящим хозяюшкам.

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