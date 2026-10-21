“JD Vance may be an early Republican frontrunner to succeed Donald Trump in 2028, but the president has made it clear he isn’t ready to hand over the keys,” Bloomberg reports.
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