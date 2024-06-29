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Военное обозрение

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Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

RQ-4 Global Hawk* - стратегический дрон, струя керосина для которого не особенно страшна.

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