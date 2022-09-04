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Шкура неубитого медведя

Знаете, какой радости лишено абсолютное большинство коренных россиян и какую испытывают те, кто стал знакомиться с Россией недавно? Помимо строго позитивного впечатления по поводу качества дорог, качества общественного транспорта, работы социальных служб и кучи всего ещё, есть один момент, который не связан конкретно с улучшением уровня окружающей жизни, а именно необъятные просторы России, являющейся отдельным миром внутри планеты, чьи жители категорически не желают куда-то там интегрироваться.

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