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Китай

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Китай готов содействовать возвращению мирного процесса на Среднем Востоке в правильное русло -- спецпосланник

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Специальный посланник правительства КНР по Среднему Востоку Чжай Цзюнь в пятницу заявил, что Китай готов поддерживать контакты и координацию с Лигой арабских государств /ЛАГ/ и арабскими странами, прилагая неустанные усилия для возвращения мирного процесса на Среднем Востоке в правильное русло.

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