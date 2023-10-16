Китай готов содействовать возвращению мирного процесса на Среднем Востоке в правильное русло -- спецпосланник

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Специальный посланник правительства КНР по Среднему Востоку Чжай Цзюнь в пятницу заявил, что Китай готов поддерживать контакты и координацию с Лигой арабских государств /ЛАГ/ и арабскими странами, прилагая неустанные усилия для возвращения мирного процесса на Среднем Востоке в правильное русло.