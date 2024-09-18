Глава компании Ford шокирован прогрессом китайского автопрома[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Лучшим признанием прогресса китайского автопрома стали недавние дополнительные пошлины, введенные в Евросоюзе и США.
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