НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

На Курском направлении военные РФ сорвали ротацию ВСУ, говорит Минобороны

На Курском направлении военные РФ сорвали ротацию ВСУ, говорит Минобороны

Армейская авиация продолжает уничтожать противника, срывая его передвижение и передислокацию. Так, в очередной раз экипаж ударного вертолета Ми-28НМ не дал ВСУ провести ротацию подразделений в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх