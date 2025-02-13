На Курском направлении военные РФ сорвали ротацию ВСУ, говорит Минобороны

Армейская авиация продолжает уничтожать противника, срывая его передвижение и передислокацию. Так, в очередной раз экипаж ударного вертолета Ми-28НМ не дал ВСУ провести ротацию подразделений в приграничном районе Курской области.
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