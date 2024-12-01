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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о слухах про Тедеско в «Оренбурге»: «Он и Абаскаль для меня никто. В 150-миллионной стране всплывают те, кто в футбол не играл – Бесков и Лобановский переворачиваются несколько раз!»

Сообщалось, что экс-тренер «Спартака» мог бы возглавить «Оренбург». Позже стало известно, что Тедеско не собирается возвращаться в Россию.

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