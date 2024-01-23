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Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народуКак-то Рауль Кастро узнал, что к советским офицерам, проходившим стажировку в кубинской военной академии в Аламаре довольно высокомерное отношение со стороны кубинских военных.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Было.
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