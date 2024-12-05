Мерц раскритиковал идею Бербок по отправке миротворческих сил ФРГ на Украину

Кандидат на должность канцлера Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об отправке немецких миротворческих сил на Украину.
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