Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции

В рамках взаимодействия с волонтерским фондом «Патриот» сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте и члены Общественного совета закупили гуманитарную помощь для российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции.
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