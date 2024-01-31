Активы розничных ЗПИФ недвижимости за 2023 год выросли на 33%

Активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости по итогам 2023 года выросли на 33% в сравнении с 2022 годом, до 323,5 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор управляющей компании «ПАРУС Управление активами».