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Активы розничных ЗПИФ недвижимости за 2023 год выросли на 33%

Активы розничных ЗПИФ недвижимости за 2023 год выросли на 33%

Активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости по итогам 2023 года выросли на 33% в сравнении с 2022 годом, до 323,5 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор управляющей компании «ПАРУС Управление активами».

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